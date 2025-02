Homens não valorizam paternidade: 'O aprender a cuidar e demonstrar afeto'

Ele lembra de momentos que viraram a sua chave. "No primeiro momento longe do meu filho chorei cinco dias de saudade e ele ficou com a mãe chorando também. E ali percebi que a função paterna me ganhou por inteiro. Eu amava ser pai, tinha aprendido a cuidar, demonstrar as emoções, desenvolvi essa habilidade", lembra.

Mudança de carreira com a paternidade

Nesse movimento de ocupar o lugar que poucos pais ocupam com tamanha disponibilidade, Marlon sentiu pulsar a vontade de estudar sobre o assunto. Com a chegada do segundo filho, numa situação mais confortável financeiramente, Marlon decidiu desenvolver sua nova carreira. Porém, algo era inegociável: a nova ocupação viria com horários flexíveis e atuação remota, para que conseguisse conciliar o trabalho e a presença no dia a dia das crianças.

Depois de algumas formações, hoje o pai de Joaquim e Antônio atua como educador parental e palestrante, pela Filhos no Currículo, consultoria de transformação cultural em favor da ideia de que filhos são potência na vida profissional de mães e pais. Entre os tópicos trabalhados por ele estão a presença de figuras masculinas em atividades de cuidado, desenvolvimento de estratégias e ferramentas para educar crianças de forma gentil, e também sobre como a ideia atual do que é ser homem influência em como cada um deles lida consigo mesmo, com suas famílias, e com o trabalho.

Ferramenta de transformação social

A transformação pessoal virou profissional - e pode ajudar mais gente Imagem: Arquivo Pessoal

A experiência de Marlon ilustra a discrepância nas expectativas e oportunidades entre pais e mães. "Há um tratamento diferenciado. A figura paterna, ao assumir a responsabilidade básica, é enaltecida, enquanto as mães são constantemente criticadas, massacradas, mesmo quando fazem muito mais", analisa.