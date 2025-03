Mãe aos 15, ela se tornou fisioterapeuta para cuidar do filho com paralisia

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Vania Ferreira fala dos desafios que viveu ao lado do filho Igor, hoje com 26, diagnosticado com paralisia cerebral severa.

Mãe aos 15 anos, ela enfrentou a escassez de informações sobre a condição do filho. Na época, Vania diz que não foi acolhida pela equipe médica e acabou enfrentando um período depressivo.

"Primeiro eu me senti invisível, sabia que meu filho tinha um comprometimento grave, mas eu queria um olhar mais voltado pra mim, enquanto mãe. Para mim a culpa era minha, que eu não estava fazendo o suficiente. E eu nunca tive esse acolhimento e essa explicação", lembra.