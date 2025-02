Querem palpitar na sua gestação? Veja quais 'terrorismos' você deve ignorar

Assim que a mulher descobre que será mãe começa a busca por informações sobre como deve se sentir, os próximos passos para garantir a saúde do bebê, acompanhar se ele está do tamanho de uma uva ou uma ameixa. Mas além dos dados que a mãe busca, existem as opiniões que ela não procura, mas as pessoas insistem em dar. Em tom de alarme e terrorismo, conselhos insistentes em tom alarmante viram um terrorismo para as grávidas.

Quando conselhos não solicitados acontecem de forma contínua e incisiva, especialmente com pessoas próximas e ligadas afetivamente, podem gerar medos e inseguranças que trazem consequências emocionais para a mãe e podem afetar o bebê. Renata Lopes, ginecologista e obstetra com mestrado em Medicina Fetal pela Universidade de São Paulo



Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Renata fala sobre os principais terrorismo que giram em torno do que a grávida faz ou deixa de fazer, envolvendo cuidados com a beleza, escolhas na alimentação e até a prática de atividade física. A médica afirma que nem o terrorismo e nem a desinformação, mas sim a informação de qualidade é a opção mais leve e segura para passar pela gestação.

Para acolher as mães, e até as que escolheram não ser mães, Renata dá dicas e responde a cinco perguntas com os exageros em informações sobre a maternidade.