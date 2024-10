Preliminares: 8 mudanças de hábito para elevar o sexo a outro nível

Preliminares são um assunto que rendem possibilidades infinitas. Algumas ideias, entretanto, podem melhorar o roteiro que você e o par costumam desempenhar e aumentar a excitação e a chance de ter um orgasmo incrível.

Que tal colocar as sugestões a seguir em prática?

1. Tensão erótica

Aposte na sua "tensão erótica" durante todo o dia. Em vez de mandar mensagens picantes para aguçar o par, concentre-se no seu tesão para entrar no clima muito antes do sexo. Relembre os momentos memoráveis de transas que já viveu, masturbe-se durante o banho matinal, pense em sacanagem, leia poemas ou veja vídeos eróticos e por aí vai.