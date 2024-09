Obstetra e grávida: de sempre ouvir o coração a passar mal fazendo um parto

Pietro nasceu de parto normal com 39 semanas e três dias. Não tenho memórias de sofrimento intenso, mas lembro da dor e de ter pedido analgesia e cesárea, achando que não conseguiria prosseguir. Tive o apoio de uma fisioterapeuta pélvica e de amigas obstetras que me ajudaram com posições e exercícios para facilitar o processo.

Meu parto foi um divisor de águas na minha prática como médica. Após a minha própria experiência, investi mais em estudos sobre humanização e assistência respeitosa ao parto, com foco no protagonismo da mulher e no tempo do bebê.

Na formação obstétrica tradicional, os partos costumam ser assistidos em posição ginecológica, o que é desconfortável e não fisiológico. Hoje, assisto partos na posição escolhida pelas mulheres, promovendo a verticalização para um melhor suporte durante o período expulsivo. É importante ter habilidade para ajudar cada gestante se o processo se tornar difícil e doloroso. Ser uma obstetra grávida é um aprendizado e uma oportunidade preciosa para aprofundar minha atenção, escuta e empatia pelas minhas pacientes.

Sofri com enjoos e sonolência no primeiro trimestre da gestação

Maria de Fátima Schettino, obstetra grávida Imagem: Jana Novaes Fotógrafa

Depois, no início deste ano engravidei da Maria. Estar grávida e manter a agilidade física e emocional diante das demandas da obstetrícia têm sido desafiador. No primeiro trimestre sofri bastante com os enjoos, especialmente em um período em que estava assistindo a muitos partos.