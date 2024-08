Marido teve AVC um dia após casar: 'Não conseguia ler cartão que ganhamos'

Ele também teve sequelas na parte cognitiva, ficou com uma afasia e tem dificuldade de se expressar, além do fato de estar com o movimento de uma mão só, que hoje é um dificultador. Eram coisas que ele fazia com proeza antes e essa dificuldade dói muito.

Nascimento da filha

É surreal pensar que a gente passou por tudo isso. Estamos aqui hoje e recebemos nosso maior presente do mundo no final do ano passado, que foi a espera da Anna, nossa primeira filha. A gente sempre sonhou com ela.

A data prevista para o parto era exatamente o dia do nosso casamento: 9 de julho. A gente achou que ela viria no dia 10, que é o dia do AVC, mas não. Ela veio no dia 12 de julho, queria a data dela. Veio com muita saúde e para a gente se transformar.

O Gustavo tinha muito medo de como seria pai, se ele conseguiria, porque se achava incapaz —e está dando um show em tudo. É uma descoberta do nosso dia a dia e dele. Entender que não existe mais como era antes e buscar como vai ser o novo.

Está sendo uma fase muito boa, mas desafiadora. É o maior presente que a gente podia ter, sem dúvida nenhuma. Ela é 50% minha e 50% dele, não tem emoção maior. É o fruto do nosso amor e da nossa história e veio para completar o que faltava na nossa vida."