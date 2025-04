Mulheres relatam abusos no setor financeiro: 'Fui trancada na sala'

Um sócio, casado, chegou a pedir umas "gostosas" no escritório por haver muito homem. Chamei sua atenção e fui demitida um mês depois.

Em outro escritório, saí um pouco mais cedo porque a Faria Lima, o coração do mercado financeiro em São Paulo, estava ficando deserta.

Até que minutos depois, o dono da empresa me ligou dizendo que não me via nas câmeras. Me xingou e afirmou que eu nunca seria sócia por ser irresponsável. Comecei a chorar no meio da rua e uma amiga me alertou que aquilo era assédio moral.

Nunca denunciei porque fazem checagem no CPF. Isso me tiraria do mercado. Fui desligada recentemente e ainda busco uma posição no mercado.

Poucos homens sabem acolher. Já caminhamos, mas cada desrespeito nos faz regredir. Acredito que, no futuro, vai ser mais natural a presença feminina sem tantos casos de assédio.

Juliana*, 35, business partner de RH