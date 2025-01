'Entrava em desespero': mãe de bebê nascida com 440 g narra saga até alta

'Caminho do hospital me fazia mal'

A rotina de Karine durante o período de internação foi exaustiva. "Eu ia ao hospital três vezes ao dia: de manhã, à tarde para pegar o boletim e à noite para dar boa noite a Liz." A conexão diária com a filha era essencial, mas também desafiadora.

Liz nasceu prematura com alto risco de não sobreviver Imagem: Arquivo pessoal

Chegou uma época em que fazer o caminho do hospital me fazia mal já. Eu entrava em desespero. Para mim, estava uma rotina cansativa. Foi horrível. Em vários momentos, passava pela minha cabeça: 'meu Deus, eu não vou conseguir'. Mas foi no meu quarto, de joelhos dobrados, chorando e clamando, que eu ouvi a voz de Deus, me consolando e dando forças.

Karine Silva

Entre os momentos mais difíceis, a pedagoga destaca o dia em que Liz convulsionou em seu colo durante uma sessão de canguru. A prática consiste em colocar o bebê em contato com o corpo dos pais, em uma posição semelhante à que o canguru carrega seus filhotes.