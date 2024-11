'Me queimei com pipoca, fui ao PS e conheci meu noivo na maca da frente'

Uma amiga minha da cidade de Braço do Norte [em Santa Catarina, a cerca de 36 km de Tubarão] viu os meus stories e disse que conhecia ele da época do colégio, mas era bem mais nova. Ela me passou as redes sociais dele.

Eu o segui e fui atrás de descobrir quem ele era. Soube que ele estava servindo ao Exército, tinha saído naquele ano.

Depois, fiquei sabendo que ele até comentou sobre mim para os amigos dele. E, quando ele viu que eu o tinha seguido, deu print na tela e mandou para todo mundo desacreditando que eu tinha achado ele e tinha achado legal.

'Mandei foto da perna queimada; ele mandou da mão luxada'

Ele me chamou, perguntando como estava a minha perna. Conversamos sobre como fomos parar no hospital, eu mandei foto da perna queimada e ele, da mão luxada. Nos conhecemos em junho, saímos em julho e começamos a ficar mais sério em agosto.