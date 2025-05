Ela fugiu com o circo após se apaixonar e entrou para o globo da morte

'Estreei no globo da morte'

Bianca é 'globista'; ela iniciou na modalidade após fugir com o circo Imagem: Arquivo pessoal

Como o namorado se apresentava no globo da morte, Bianca passou a ter contato direto com o número e foi incentivada a começar a treinar.

"Ele começou a me ensinar a balançar com a moto dentro do globo e sentir o movimento. Depois, começou a me incentivar a aprender e passou a me treinar. Com três meses de ensaios diretos eu estreei no globo da morte."

O fato de ter poucas mulheres na função de globista foi um dos motivos que fizeram Bianca seguir nos treinos e querer se desafiar a cada nova manobra. Mas, apesar da dedicação, os desafios não demoraram a aparecer.