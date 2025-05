Ela criou grupo para achar acusado de matar sua filha: '47 dias sem dormir'

Importa destacar que Bruno jamais se ocultou da Justiça. Ao tomar conhecimento de que havia um mandado de prisão em seu desfavor, procurou este advogado com o objetivo de buscar a melhor forma de se apresentar às autoridades. Inclusive, as conversas com os policiais civis já estavam em andamento para que seu depoimento fosse colhido de forma voluntária, o que só não ocorreu porque, justamente no dia previsto, ele foi surpreendido com sua prisão.

Ressaltamos que não há nos autos qualquer prova de que Bruno tenha cometido o crime de que é acusado. As alegações contra ele são baseadas unicamente em suposições infundadas e interpretações subjetivas, sem qualquer base material que sustente sua autoria. Bruno reafirma sua inocência, mantém plena confiança no Poder Judiciário e reitera seu compromisso em colaborar com o esclarecimento integral dos fatos, como sempre o fez desde o início das investigações."

Violência contra a mulher

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 apontam que, em 2023, 1.467 mulheres foram assassinadas no país por razões de gênero, o maior registro dede que a lei do feminicídio foi tipificada no Brasil, em 2015. São Paulo foi o estado com mais casos, 221 no total.

Ainda de acordo com o anuário, 3.930 mulheres foram vítimas de homicídio no Brasil em 2023.

Em caso de violência, denuncie