Sob cuidados paliativos, ela preparou velório e doença regrediu: 'Milagre'

A seguir, ela conta a sua história:

"Eu era acompanhada por uma mastologista desde os 28 anos, porque sentia nódulos muito pequenos na mama, mas ela sempre dizia que não era nada. Quando descobri, já estava com um tumor grande.

Cheguei no hospital numa cadeira de rodas gritando de dor. Exames apontaram que tinha metástase óssea no corpo todo.

Eu não sei explicar o sentimento que tive naquele momento. É muito assustador. Eu não entendia nada sobre metástase ou tratamento paliativo. E nem queria ficar pesquisando, por medo mesmo. Dizem que a expectativa de vida é de cinco anos, então só procurava a cura, queria saber quando ia fazer a minha cirurgia, terminar a quimioterapia.

A palavra paliativo é pesada, porque entende-se que você entra ali para se despedir, mas com o tempo fui vendo que não era isso tudo que as pessoas falam. Ali a gente aprende muito sobre a finitude da vida, que aqui é uma passagem, e que o diagnóstico de câncer metastático não é o fim como as pessoas falam. Lá tenho muito apoio psicológico, e tomo medicações.

O tratamento tem seus momentos altos e baixos, mas me considero uma pessoa bem forte e positiva. Às vezes a gente tem uma progressão e chora, mas eu entendo que todos nós vamos partir, embora ninguém queira. Te digo que nem no meu pior momento passou pela minha cabeça que vou morrer. Mas o que me conforta é ter uma rede de apoio, meus pais e meu esposo que não sai do meu lado.