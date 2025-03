'Pediram foto do meu pé, achei que fosse piada, mas já lucrei R$ 10 mil'

Mais de um me respondeu que sentia mais atração por pés do que por fotos de mulheres nuas. No entanto, alguns pedem poses mais sensuais em que o pé apareça. Isso eu não faço: só vendo fotos dos meus pés.

Na virada do ano, eu estava na praia com uma amiga e recebi uma mensagem pedindo um vídeo dos nossos pés na areia. Perguntei se ela topava, e gravamos. O homem disse que pagaria R$ 800. Dividimos o dinheiro.

Mariana Louise

Já recebi pedidos com referências também. O cliente envia uma foto e pede para eu reproduzir. Já me pediram fotos com meias sujas, e acabei andando pela casa e pela rua com meu namorado para conseguir atender à demanda.

Geralmente, tenho outras fontes de renda com meu trabalho na internet, então, uso esse dinheiro extra para diversão: sair para jantar com meu namorado, comprar algo que quero, ou juntar para gastar em uma viagem."

Fetiche comum

Ter atração por pés é algo bastante comum. Segundo a sexóloga Michelle Sampaio, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP e diretora-executiva da Abemss (Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual), os pés têm muitos admiradores no universo dos fetiches.