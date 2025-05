Ficamos caretas? 14 looks icônicos que seriam proibidos em Cannes em 2025

O Festival de Cinema de Cannes fez uma revisão de suas regras e proibiu a nudez no tapete vermelho, seja com "naked dresses" — vestidos com transparências— ou outras formas de trajes reveladores, além de ter banido as peças de roupa e acessórios bufantes ou volumosos demais.

Toda nudez será castigada

O motivo citado pela organização para a mudança no código de vestimenta é a "decência". "Por motivos de decência, nudez é proibida no tapete vermelho, assim como qualquer outra área do festival".

A decisão levantou questionamentos se um movimento de conservadorismo, presente na sociedade, teria finalmente chegado ao tapete vermelho de um dos festivais mais provocadores da indústria do cinema. Na opinião da historiadora de moda da NYU (Universidade de Nova York), Nancy Deihl, não é bem isso o que acontece: este é um esforço de conter "demonstrações excessivas" e "enfatizar elegância".