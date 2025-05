Rejeitadas pelas filhas em nome da fé: 'Disse 'eu te amo' e me bloqueou'

"Estamos aí ajudando as pessoas, com ajuda psicológica, jurídica, para que as pessoas procurem seus direitos e sejam auxiliadas", explica Yann, que também teve os vínculos com os pais rompidos após deixar a religião. O movimento se propõe a romper o silêncio e dar visibilidade a histórias marcadas pelo sofrimento emocional, buscando amparo institucional e mobilização social.

De acordo com Yann, o movimento conta com cerca de 650 pessoas engajadas. "Indicamos pessoas que passam por problemas mentais traumáticos para psicólogos que atendem por valor social".

O grupo também atua no campo político e legal, buscando garantir que casos como esses sejam reconhecidos e debatidos no sistema judiciário brasileiro. "Estamos abrindo uma associação jurídica para poder ir até a justiça, até o Supremo Tribunal Federal, com essas causas, com essas pautas, para que a justiça tome conhecimento", afirma Yann.

Além do suporte individual, o movimento realiza manifestações públicas que têm ajudado a atrair novas vítimas e ampliar o debate sobre os limites entre liberdade religiosa e violações de direitos fundamentais.

Peça ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.