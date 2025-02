'Vi no Raul Gil e abandonei tudo para viver como discípula de Inri Cristo'

Após esse período, o aspirante recebe uma túnica cor de argila, simbolizando nossa ligação com a mãe Terra e somente com o passar do tempo, de acordo com nossas obras e evolução, podemos graduar e receber a túnica azul, simbolizando a cor do céu.

Ali Papillon Franklin

A discípula destaca que todos na comunidade vestem as túnicas 24 horas por dia. "Já me perguntaram se trocamos de roupa depois que a mídia vai embora, mas não. As túnicas fazem parte da nossa vida", explica. "Óbvio que temos túnicas de serviço para usar em casa, por exemplo: a túnica de quem faz jardinagem, faxina, é mais gasta, mais surrada, mas todos temos túnicas bem apresentáveis para usar em público, túnicas com o mesmo modelo".

A seguidora reforça que, mesmo com regras impostas para os membros, há liberdade de ir e vir. Ela sai para compromissos pessoais, como consultas médicas, e afirma que ex-seguidores visitam Inri normalmente. "Ninguém é obrigado a ficar. Mas quem entende a verdade, não quer ir embora".

A liberdade, porém, tem seus limites no local, onde não se pratica sexo, e a sustentação financeira vem de doadores chamados beneméritos. "Quando alguém tem inquietude e não consegue vencer a carne, Inri os libera, dispensa sem problema algum. E essas pessoas voltam a frequentar a comunidade como amigos dele, revisitam-no a fim de receber bençãos", conta.

Constituição e profecias

A família e os amigos não reagiram bem à sua decisão, mas Ali se resguarda na Constituição. Segundo ela, apenas sua mãe apoiou a escolha, enquanto outros consideraram sua decisão como loucura. "Obviamente que ninguém gostou, pois geralmente as pessoas julgam que os seguidores de Inri Cristo são loucos".