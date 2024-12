'Minha pai é uma mulher trans': uma história de transição de gênero aos 50

"Somos uma família normal. Morávamos todos juntos: eu, minha mãe, meu irmão e a Duda, antes de ela começar sua transição", conta Helena.

"E, quando minha mãe e a Duda se separaram, já que minha mãe não é uma mulher lésbica e não faria sentido continuarem como um casal, passamos a ter uma rotina de pais divorciados", completa a filha.

'Surpresa e estranhamento'

Duda é engenheira, mas mudou de carreira —algo que surgiu como uma opção para não ficar parada após um desligamento.

Eu trabalhava em um cargo de diretoria há 27 anos em uma empresa. E, nesses casos, você passa por ciclos. Já estava na hora de eu sair quando aconteceu uma reestruturação e me fizeram uma proposta de ficar por mais seis meses, dividindo conhecimento, e depois ir embora. Topei.

Duda Henriques

Após sair da empresa onde estava, Duda tentou se recolocar no mercado, com o mesmo nível hierárquico do cargo que ocupava, mas não teve sucesso.