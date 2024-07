'Me metia em furada': elas contam por que fizeram 'abstinência de homem'

Mulheres que estão vivenciando muitos fracassos emocionais e que estão cansadas de tentar o tempo todo... pode ser bom dar uma pausa deste processo de buscar uma pessoa. É legal investir em si mesmo por um tempo.

Saulo Ciasca, psiquiatra a psicólogo

Imagem: Getty Images

As "férias de homens" podem ser boas para refletir sobre padrões que estão sempre presentes no relacionamento, reforça a psicóloga. "É um momento de autorreflexão, de fazer uma pausa e avaliar as últimas relações e, quem sabe, conseguir fazer escolhas mais assertivas quando um parceiro aparecer", diz Anijar.

Quem terminou relacionamento recentemente ou vivenciou algo tóxico também pode tirar proveito do tempo sem dates. Quando se está triste e machucada, é importante esperar um tempo antes de procurar um outro alguém, principalmente para não descontar as frustrações no novo parceiro. O mesmo vale para quem emenda muitos relacionamentos um no outro. Que tal fazer um jejum?

O problema não é o relacionamento. É importante lembrar que um namoro não é o problema. É possível ter equilíbrio entre se cuidar —sem esquecer de si mesma— e ter um relacionamento saudável. Não deixe de ter um tempo só para você, seja com amigos ou sozinha.

Mulheres e homens enxergam relacionamentos de forma diferente

Alana Anijar explica que a mulher, historicamente e por pressões sociais, desempenha um papel na sociedade de pensar no amor como algo romântico. "Ela é colocada neste lugar de sempre precisar de um homem ao lado dela, para ela ser validada socialmente falando."