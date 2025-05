Ex-pedreiro? Saiba quem é o marido de Sofia Liberato, filha de Gugu

Também nas redes sociais, o jovem aparece em registros atuais como piloto de drift. Gabriel celebra, enquanto exibe carros de luxo: "Tudo posso naquele que me fortalece". Sofia chegou a comentar, comemorando a transformação de vida do marido: "Muito orgulho de você, meu amor".

Gabriel ainda ostenta fotos de carros avaliados em milhões de reais. Entre eles, destacam-se uma Ferrari 458, cujo preço pode chegar a mais de R$ 3 milhões, e um Mustang s550, avaliado entre R$ 289.900 e R$ 595 mil.

Além disso, o marido de Sofia Liberato conta com quase 14 mil seguidores no Instagram. Ele se define como "empreendedor" na rede, e compartilha desde sua rotina, exercícios físicos e seus cachorros, até as corridas de drift.