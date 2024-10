Que tal preparar uma noite romântica em casa? Veja dicas para cada signo

Tanto o azul quanto o prata são cores perfeitas para o décor, referência à regente Lua. No menu, vale a pena investir na memória gastronômica: pratos que o par aprecia desde a infância ou que têm gosto de domingo em família. Frutos do mar também podem ser uma boa, ativando as energias do elemento Água. Para finalizar a noite de maneira especial, nada melhor que um banho a dois.

Já que é para celebrar, uma boa ideia é investir em menu com cara de festa e pequenos luxos: canapés e champanhe são alternativas interessantes, combinadas com a decoração amarela ou dourada. Mais paparico ainda? Personalizar os detalhes e até os pratos com o nome do par. Preparar várias surpresinhas, como presentes e bilhetinhos caprichados, é algo que deixará Leão feliz da vida.

O laranja mais terroso serve como base para a decoração, que pede referências a memórias felizes do casal. À mesa, vão bem pratos simples, mas com detalhes especiais, como ingredientes que resgatam histórias e experiências dos dois. Essa preocupação em explorar pequenos detalhes da vida a dois agradam demais ao virginiano.