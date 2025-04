Márcia Sensitiva conta como Touro lida com o dinheiro e ensina simpatia

Será que alguns signos são mais prósperos do que os outros? A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que, através do mapa astral, é possível ver aspectos que trazem dificuldade e bloqueios para cada pessoa. A cada semana, ela irá falar como cada signo lida com esse tema.

"Touro é o signo mais trabalhador do zodíaco e, por isso, acaba sendo um dos mais prósperos. Determinado, está sempre em busca de melhora financeira, mas não é mesquinho, apenas sabe se organizar quando o assunto é dinheiro", diz Márcia.