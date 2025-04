Planeje-se: como cada elemento do mapa astral atua na gravidez e no parto

Como alguns dos planetas e dos signos envolvidos nesse grande cálculo falam sobre maternidade, é possível antever alguns acontecimentos envolvendo esse setor.

A maternidade vai ter relação direta com a Lua, astro que fala sobre os instintos mais primitivos da pessoa, aquilo que nutrimos internamente e, também, que tem relação com a infância. Além disso, podemos destacar Vênus, que se refere ao nosso poder de criação. São os dois planetas do arquétipo feminino pela astrologia.

Sobre o parto, quem diz muito é o planeta Marte, o grande iniciador do zodíaco. É quem inicia, corta, rasga e sangra. No parto, temos a combinação de influências dessa força visceral de Marte com a Lua, por isso ler os posicionamentos e trânsitos destes planetas ajuda a entender as tendências para a hora do nascimento do bebê.

Outras informações relacionadas ao parto e à gestação podem ser encontradas nas casas 4 e 5 da mandala astrológica. A casa 4 é referente à família, às nossas origens e fala sobre o útero. Já a casa 5 rege a criação, o prazer e os filhos.

Energia maternal

Quando falamos dos quatro elementos, temos dois deles representando a energia feminina e, portanto, trazendo a energia maternal mais em destaque. São eles: água e terra.