Inteligência ou aparência: o que cada signo avalia primeiro no crush?

A seguir, veja o que os nativos avaliam quando se interessam por alguém.

Áries: aparência

O ariano é um filho do Fogo, totalmente atraído pelo visual do crush. Além disso, ama jogos de sedução, logo, está sempre armado de conquista e sedução - características naturais do signo - para se jogar na paquera e, claro, obter sucesso.

Touro: aparência

Como um nativo do elemento Terra, o taurino até aprecia a inteligência. Porém, é a aparência da pessoa que mais chama sua atenção. Afinal, ele é regido por Vênus, o planeta da beleza, então, coloca esse quesito como essencial nos romances que vive.

Gêmeos: inteligência

No caso do geminiano, o planeta é determinante para essa preferência. Com regência de Mercúrio, um astro mental, o nativo de Gêmeos é atraído fortemente pelo intelectual das pessoas. Assim, ama conhecer novas formas de pensar e, com muito bom humor, conquista os novos crushes.