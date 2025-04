Com Áries e Touro no pódio, veja o ranking dos signos mais cabeça-dura

Apegado àquilo que já conhece e sabe que é seguro, o taurino não muda de ideia nem se adapta ao novo facilmente. O signo é justamente a personificação da persistência e não consegue lidar positivamente com mudanças, recebendo a medalha de ouro no quesito "cabeça-dura".

Quando o ariano quer, ninguém o convence do contrário. Guiado pelos próprios instintos, ele não costuma mudar de ideia de maneira tão fácil, muito menos esquecer algo que tem em mente. Apesar da fama de primeiro em tudo, o signo ganha a prata nesta disputa.

Embora o signo represente mudanças e transformações, a necessidade do nativo em controlar as situações lhe garante o terceiro lugar no ranking dos mais teimosos. Com isso, o escorpiano tende ainda a ser bastante intransigente, dificultando adaptações.