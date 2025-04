Romance e prazer: saiba o que esperar quando o crush é de Touro

7. Importância para o tom de voz

Outro sentido que o taurino valoriza bastante é a audição. Ele sente prazer com sons de qualidade e adora ouvir boa música, mas não costuma tolerar ambientes com barulhos desconfortáveis. Da mesma forma, dá atenção especial a vozes doces e amáveis, que o afetam positivamente. Por outro lado, escândalos e modos espalhafatosos afastam esse crush.

8. Sabe "pegar" como ninguém

É deliciosamente safado, gosta de "pegar", de sentir com as mãos, com o corpo, com a pele. O crush de Touro sabe como tocar o próprio corpo e o do par. Entende bem como dar e receber prazer, sem pressa, curtindo a sensação do toque.

9. O sexo é uma delícia

Se as preliminares já se revelam incríveis, o sexo como um todo costuma merecer muitos elogios. O taurino adora transar, sem afobação. Cria o clima, o ambiente, a música, o vinho e investe no seu lado romântico e carinhoso, sussurrando no ouvido ao mesmo tempo em que abusa da sua pegada forte.