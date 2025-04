Sinal do universo indica fortuna para três signos na quarta-feira, 23/4

Alguns sinais não vêm com placas luminosas. Eles surgem em forma de encontros, intuições certeiras ou coincidências que parecem ter endereço certo. Quando o céu envia esses recados sutis, é importante estar presente para reconhecer o que se abre à frente.

A semana começa com promessas de ajustes positivos na rotina e decisões práticas que podem trazer não apenas equilíbrio, mas também retorno financeiro. O momento favorece o cuidado com a forma de se comunicar e com os vínculos que estão sendo construídos no cotidiano.

E para três signos, em especial, o universo envia uma mensagem clara de prosperidade. Descubra quem são eles a seguir, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.