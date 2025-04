Força espiritual dos orixás impulsiona ganhos para 3 signos na terça, 22

Na terça-feira, 22, os ventos sopram com direção definida, guiados por forças que vão além da lógica. A conexão com os orixás pode abrir caminhos de prosperidade para quem está atento aos sinais e disposto a agir com coragem, fé e discernimento.

Este é um momento de renovação e impulso. Algumas decisões ganham clareza, enquanto propostas e mudanças inesperadas chegam como resposta direta a intenções lançadas há tempos.