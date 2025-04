Câncer recorre à família e Touro, à fé: como signos agem quando sentem medo

Como odeia conflitos, o libriano acaba resistindo às viradas de páginas, pois não consegue abrir mão facilmente de tudo. Além do mais, sua postura depende do fato de ter ou não parceiros nessa jornada para compartilhar questões íntimas.

Mesmo que oscile muito ao longo do caminho, o escorpiano tende a encarar todas as ocorrências como aprendizado. Caso dramatize demais a situação, falando muito sobre o processo, isso pode ser parte da racionalização do que está vivendo.

Naturalmente otimista, quem nasce com o Sol em Sagitário acaba abraçando o novo e entrando de coração aberto em qualquer situação — o que pode fazer com que passe dos limites até sem perceber. É importante que busque o autoconhecimento para não se perder no meio do caminho.