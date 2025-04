Orixás trazem libertação financeira para 3 signos na quarta-feira, 23/4

A semana começa envolta em promessas de libertação. Para quem carrega pesos antigos ou enfrenta obstáculos persistentes, o sopro dos orixás chega como um convite à leveza e, com ela, a possibilidade real de crescimento material.

Velhas dívidas, padrões repetitivos e compromissos que já não fazem sentido tendem a perder força diante de novas oportunidades. O ciclo que se inicia favorece parcerias, recomeços e atitudes práticas que podem transformar o panorama financeiro.

Três signos, guiados por forças ancestrais, sentirão na pele o poder de virar a página e conquistar mais liberdade. Descubra os mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.