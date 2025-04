Luz do anjo da guarda guia 3 signos rumo à prosperidade na terça, 22/4

A proteção espiritual se intensifica nesta terça-feira, especialmente para quem tem buscado equilíbrio e clareza em meio aos desafios cotidianos. A presença do anjo da guarda se faz notar de maneira sutil, porém firme, apontando novos rumos e promovendo encontros significativos com o destino.

Neste momento, o silêncio da intuição vale mais do que qualquer conselho externo. O céu mostra que, ao abrir mão do controle e confiar mais na própria jornada, portas inesperadas podem se abrir — inclusive no campo financeiro e profissional.

Entre todos os signos, três serão guiados com mais nitidez pela luz do seu anjo da guarda. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.