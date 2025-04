É o momento de agir com consciência; veja a previsão para o seu signo

A transição de abril para maio acontece sob a energia renovadora da Lua nova em Touro, um verdadeiro convite para cultivar o que realmente tem valor em nossas vidas. É o momento de aterrar planos, respeitar limites e agir com consciência sobre o que podemos ou não sustentar a longo prazo.

Touro nos ensina que crescimento exige paciência e dedicação, mas também discernimento para não insistirmos no que já não floresce.

Resistências e apegos podem se tornar desafios, seja por medo de perder algo seja pela crença de que persistir a qualquer custo é o melhor caminho. Saber a hora de ajustar a rota será essencial para evitar desgastes desnecessários e não perder boas oportunidades.

Equilíbrio entre prazer e responsabilidade

No dia 2, Vênus e Netuno se encontram em Áries, adicionando uma nota de sensibilidade e inspiração ao céu da semana. Esse encontro favorece o contato com a arte, a criatividade e tudo o que desperta nossa essência mais sensível. No campo afetivo, pode trazer encontros intensos e apaixonados, mas também exige atenção com idealizações.