Ansioso? Homem ou mulher, transtorno pode estar detonando sua vida sexual

Existe até um termo para isso: Ansiossexuais - pessoas para quem o sexo passa a ter um sentido inverso de sua, digamos natureza, sendo fonte de sofrimento.

A ansiedade patológica pode ser definida por uma incapacidade de o indivíduo viver plenamente o momento presente, colocando sua atenção, disposição e ocupação apenas no futuro. Dessa forma, acaba prejudicando sua capacidade de desfrutar ou desempenhar satisfatoriamente o ato sexual, que exige maior desprendimento com as preocupações e maior comprometimento com o "aqui-e-agora".

Mulheres que apresentam transtorno do orgasmo podem justamente estarem sofrendo com uma mente que vai para todos os lugares de maneira acelerada e impede que foquem nas sensações. O próprio pensamento: "será que vou ter um orgasmo hoje?" - se presente de maneira muito intensa, pode gerar um círculo vicioso, na qual a ansiedade gera disfunção, que piora por sua vez a ansiedade de performance na próxima relação.

Assim também ocorre com os homens: a prevalência de transtornos ansiosos em homens com disfunção erétil está entre 2,5 a 37% (com idades entre 45-54 anos principalmente). As emoções negativas, ansiedade ou medo de não atingir as expectativas da parceria produzem uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, que está associada à redução do controle ejaculatório, gerando ejaculação rápida e reduzir a ereção, que é mediada pelo sistema nervoso parassimpático.

A etiologia da maioria dos transtornos mentais é multifatorial. Dá-se um desbalanço entre a capacidade inata e hereditária de adaptação às diversidades da vida, aliado a fatores ambientais, que provocam sintomas de variadas formas.

Em grande parte dos transtornos mentais, essas causas biológicas (genéticas, efeitos do uso de drogas, e outras) e ambientais (traumas, dificuldades, sofrimentos, angústias) produzem um desequilíbrio na ação de neurotransmissores cerebrais - os responsáveis pela comunicação entre os neurônios.