Pansexualidade não é bagunça! Orientação defende amor e conexão sem limites

No último dia 8 de dezembro foi celebrado o Dia do Orgulho Pansexual, uma oportunidade para evidenciar os desafios enfrentados por pessoas pansexuais, como a discriminação dentro e fora da comunidade LGBTQIA+, além de destacar seu papel na ampliação do diálogo sobre diversidade sexual.

A pansexualidade é uma orientação sexual definida pela atração por pessoas, independentemente de seu gênero ou sexo biológico.