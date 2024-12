O prazer é dela: como ser feliz no sexo depois de tempos de relacionamento

Baixo desejo sexual é uma das queixas mais frequentes nos consultórios de sexologia, especialmente em mulheres e em relacionamentos longos. Muito se atribui a razões fisiológicas, devido a flutuação hormonal feminina, mas sabemos que questões culturais estão fortemente associadas a possibilidade de mobilizar o desejo em busca de prazer sexual.

A permissão para desejar foi historicamente um valor facultado ao gênero masculino, seja no sexo, seja em outras áreas da vida, como a profissional, financeira, de atuação sociopolítica. Homens sempre exerceram o privilégio de desfrutar momentos sagrados de prazeres simples, como estar com amigos praticando esportes ou bebendo no bar, sem a pressão de se preocupar em voltar para casa por causa da esposa ou filhos.

As mulheres, por sua vez, foram estimuladas a desejar o casamento e a maternidade, como a sua maior ambição na vida, a desenvolver habilidades de cuidado e a valorizar o prazer alheio em detrimento do seu próprio.