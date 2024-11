Avanço, mas sob preconceito: o que é o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS

Um dos marcos mais importantes dessa evolução é o conceito de carga viral indetectável. Pessoas vivendo com HIV que seguem corretamente o tratamento podem atingir níveis do vírus tão baixos no sangue que ele se torna indetectável. Além de preservar sua saúde, essa condição elimina o risco de transmissão sexual, consolidado pelo lema "Indetectável = Intransmissível" (I=I). Isso reforça a importância do acesso universal, proporciona qualidade de vida e valoriza a saúde sexual e reprodutiva das pessoas vivendo com HIV.

Dados do último relatório do UNAIDS lançado recentemente demonstram que em 2023, 30,7 milhões de pessoas estavam em tratamento, o que corresponde a 77% das pessoas que vivem com HIV no mundo. Comparado aos 7,7 milhões no ano de 2010, foi um avanço significativo na redução das mortes relacionadas.

Uma vida (quase) normal

Milhões de pessoas vivem com HIV e levam vidas saudáveis, trabalham, têm relacionamentos e realizam seus projetos pessoais. No entanto, os desafios persistem.

Apesar dos benefícios do tratamento, o preconceito e o estigma ainda impactam a vida dessas pessoas, muitas vezes dificultando o diagnóstico precoce e o acesso a cuidados de saúde. Barreiras sociais, discriminação e falta de informação continuam sendo problemas significativos.

Mesmo em relações sexuais protegidas, alguns fatores podem impactar emocionalmente as pessoas. O medo do contágio é uma das preocupações mais comuns, mesmo com o uso de preservativos, devido ao receio de falhas, como rompimentos ou vazamentos.