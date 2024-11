Mulher de Verdade



A Jussara tem 28 anos, é uma mulher extrovertida, divertida e cheia de vida. Atualmente está solteira, vivendo as agruras dos desencontros da atualidade e carente de um bom sexo com homens que a tratem com cuidado e respeito.

Outro dia conheceu Rogério, aleatoriamente, quando estava na lanchonete. Desse jeito meio "antigo", quando as pessoas paqueravam as outras nas atividades cotidianas, sorriam, pediam telefone. Era na fila do banco, no supermercado, no transporte público, no elevador de um prédio comercial qualquer, no trânsito.