Só para procriar? Como deixar o sexo menos burocrático ao tentar engravidar

E depois de tentar - e conseguir?

Depois de uma longa trajetória de tentativa de gravidez, quando ela finalmente acontece, o sexo pode voltar de maneira espontânea, a depender de como a mulher se sente durante a gestação, pois embora a relação sexual seja proibida em condições muito especificas, muitas mulheres podem apresentar sintomas desconfortáveis, tornando-as menos disponíveis para a interação sexual.

Também é importante ressaltar que muitos homens têm dificuldade de fazer sexo com uma mulher grávida, pôr as colocarem no papel de uma entidade "santificada", dificultando a erotização.

O medo de aborto espontâneo pode ser ainda maior em casais tentantes, o que comumente provoca abstinência sexual.

Sabemos que após o nascimento, a relação sexual vai sendo nublada pelas novas demandas familiares e cuidados com o(s) bebê(s). Esse momento de menor atividade sexual é comum a todas as pessoas, mas quando a relação sexual já vinha comprometida com a baixa satisfação e com o sentido da obrigação, parece que o sexo fica registrado na memória do casal como uma atividade meramente burocrática.