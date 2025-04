'Morrendo por Sexo': como o prazer também pode ser um ato de sobrevivência

Molly é uma mulher adulta, casada, que acaba de receber a notícia da recidiva do câncer. Anos antes, ela havia passado por uma cirurgia para retirada de um tumor na mama e, desde então, mesmo depois de finalizado o tratamento, ela e o marido não fizeram mais sexo.

Molly ressentia profundamente a ausência de desejo no casamento. Seu marido parecia encontrar realização em cuidar dela, mas, aos poucos, passou a falar por ela, assumir os tratamentos, conduzir as conversas com médicos, decidir o que ela sentia e o que ela deveria fazer.

De alguma forma, ele tomou para si o protagonismo das emoções dela, e Molly, sem forças para contrariar ou talvez sem se dar conta, permitiu. Foi assim que, ainda viva, uma parte dela já havia começado a morrer.