Com celular por menos de R$ 900, agora o 5G decola no Brasil?

Assistimos de camarote ao festival de tarifas trocadas entre Washington e Pequim, mas os efeitos da última guerra comercial protagonizada por Estados Unidos e China são sentidos por diversos países. Como a Casa Branca minou a Huawei, a adoção do 5G foi retardada em vários cantos do globo.

Com alguns descompassos, o Brasil driblou a pressão norte-americana e hoje é um dos países com maior cobertura do sinal. Mas talvez você não tenha provado isso.