Instagram proíbe adolescentes de fazerem live a não ser que pais autorizem

A Meta anunciou a proibição de lives no Instagram por adolescentes no Brasil sem a autorização dos pais. Essa é apenas uma das novas restrições anunciadas pela plataforma, que também vale para Facebook e Messenger. No início do ano, a Meta já havia anunciado algumas medidas.

O que aconteceu

A partir de hoje, adolescentes não podem fazer live ou desativar proteções contra imagens com suspeita de nudez no Instagram, a menos que tenham autorização dos responsáveis. Por adolescentes, a rede entende pessoas com menos de 16 anos. Os recursos começam a ser liberados hoje via atualização.

O recurso de desfoque de imagem vai funcionar no envio de mensagens diretas no Instagram. Ao focar automaticamente imagens suspeitas, a rede quer coibir o compartilhamento de fotos sensíveis entre os adolescentes.