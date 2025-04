Ninguém sabe quando a inteligência artificial geral chega e o motivo é este

A maior aposta da Apple para inteligência artificial chegou ao Brasil. É o Apple Intelligence, que promete tornar diversas funções do iPhone mais espertas.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam que a abordagem da Apple é diferente do restante do setor. Se empresas como Meta, Google e Microsoft lançaram suas próprias versões de LLM (Large Language Model), a Apple mirou em uma IA personalizada e voltada a funções já presentes nos aparelhos da marca.

Big Techs usam China para convencer EUA a driblar direito autoral na IA

Ainda que seja lar das empresas na dianteira da corrida da inteligência artificial, os Estados Unidos não têm um plano federal para a tecnologia. China e União Europeia, porém, têm há anos estratégias que são tocadas a todo vapor -o país asiático planeja atingir a soberania na IA em 2030. Para impedir a rival, a Casa Branca corre contra o tempo para criar o "Plano de Ação da IA".

Dentre as mais de 8,8 mil contribuições, muitas vieram de grandes empresas. Em Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam o que OpenAI, Google (Alphabet), Meta, Microsoft e Anthropic querem que entre e fique de fora da futura iniciativa da Casa Branca para impulsionar o setor.