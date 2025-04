Samsung lança celular 5G mais barato do Brasil para turbinar sucessor do 4G

Diante disso, faltou às operadoras criar serviços inovadores que necessitassem do 5G e convencessem os consumidores a comprar novos aparelhos, acrescenta o analista da Omdia.

No Brasil, as pessoas tem um ciclo de adoção de novas tecnologias de celular que é mais ou menos de três anos. O que impacta o ciclo é surgir um aparelho mais novo e moderno ou ter acesso a um serviço a que elas não tinham acesso antes. Com o 5G, isso não se materializou. Tendo um telefone 5G, você tem acesso a um serviço que não poderia usar no 4G? A performance é melhor, vai ser mais rápido para navegar na internet e assistir vídeo. Mas não tem nenhum um serviço que só dá para usar no 5G que valha a migração

Ari Lopes, gerente da Omdia para as Américas

Galaxy A06 5G (Samsung)

Memória RAM: 4GB

MediaTek Dimensity 6300 Memória RAM: 4GB

Câmeras traseiras: 50 MP + 2 MP

Câmera selfie: 8 MP

50 MP + 2 MP Câmera selfie: 8 MP

Bateria: 5.000 mAh, carregamento 25 watts

Proteção: IP545 (resistência contra poeira e respingos de água)

5.000 mAh, carregamento 25 watts Proteção: IP545 (resistência contra poeira e respingos de água)

