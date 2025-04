Qual a chance de o iPhone ser feito nos EUA, como Trump quer?

Por quase duas décadas, o iPhone vem sendo o grande símbolo da inovação e potência do capitalismo baseado em tecnologia dos EUA. Um dispositivo que mudou o comportamento de bilhões de pessoas ao redor do mundo e abriu possibilidades para que novos negócios aparecessem - de aplicativos de carona à entrega de comidas.

Agora, o iPhone virou a expressão de uma disputa contraditória.

Enquanto alguns analistas usam o carro-chefe da Apple para mostrar como as tarifas de Trump irão impactar os consumidores americanos com preços mais elevados, o governo usa o mesmo produto para emplacar a sua narrativa de que a reindustrialização do país dará certo.