Laser, bit e LED: as inovações reais criadas no prédio da série ‘Ruptura’

O icônico prédio da Lumon, empresa fictícia da série 'Ruptura" (AppleTV+) tem mais história do que você pensa. A arquitetura que mescla um ar futurista com elementos clássicos já foi sede do laboratório de uma das principais empresas de telecomunicações do mundo.

Enquanto buscava por locações para a nova produção, a diretora de fotografia Jessica Lee Gagné encontrou em Nova Jersey (EUA) uma das sedes da Bell Labs, o braço de pesquisa da Bell System, o conglomerado de empresas que monopolizou a telefonia dos Estados Unidos por mais de 100 anos.