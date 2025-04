Apple Intelligence no Brasil: por que Apple adotou IA diferente no iPhone?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Big Tech e o plano dos EUA para IA; iPhones do Brasil com IA; Quando chega a IA geral? A crise de ansiedade da IA)

A maior aposta da Apple para inteligência artificial chegou ao Brasil. É o Apple Intelligence, que promete tornar diversas funções do iPhone mais espertas.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam que a abordagem da Apple é diferente do restante do setor. Se empresas como Meta, Google e Microsoft lançaram suas próprias versões de LLM (Large Language Model), a Apple mirou em uma IA personalizada e voltada a funções já presentes nos aparelhos da marca.