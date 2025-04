Até que o "Elon Musk Visionário" começou a agir de forma estranha. Em conversa com outras pessoas, o robô disse que Helton Simões Gomes, apresentador de Deu Tilt, havia bancado sua faculdade e por isso devia o financiamento estudantil a ele. E ainda ofereceu US$ 1 milhão para outra pessoa se casar com o jornalista.

Teve uma pessoa que ficou íntima dele, começou a se entreter e engajar. Se um chatbot que eu criei agora em 15 segundos já começou a encantar alguém, imagina se eu tivesse levado mais tempo e desse mais condição de ele interagir com as pessoas?

Helton Simões Gomes

Esse tipo de situação acende um alerta. Na nova realidade, a IA mais soltinha pode conhecer desejos e intimidades do usuário e usar isso para ter uma interação hiper personalizada. No processo, muita gente pode confundir as coisas.

Isso vai levar a um cenário em que a gente vai ter que entender muito bem qual é o real efeito cognitivo, afetivo, de saúde mental, de segurança e ético sobre isso

Diogo Cortiz

Um estudo realizado por MIT (Massachusetts Institute of Technology) e OpenAI investigou os efeitos de uma interação com as máquinas que envolvessse algum tipo de humor. Os pesquisadores descobriram que os robôs acabavam imitando os interlocutores e imprimindo em suas respostas o mesmo tom emocional. Isso gerava um "looping emocional".

Ou seja, se o usuário estavam tristes ou depressivos, a máquina replicava essa postura.