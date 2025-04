Bateu Huawei, Apple e Samsung: líder em smartphone na China chega ao Brasil

Linha de montagem de smartphones da Jovi (Vivo Mobile) no Brasil; fabricante chinesa, líder em vendas na China, começou produção na Zona Franca de Manaus,em parceria com a GBR Componentes Imagem: Divulgação/Jovi

Segundo a empresa informou à coluna, a fabricação local de aparelhos já começou. É feita na Zona Franca de Manaus pela GBR Componentes da Amazônia desde janeiro de 2025. A companhia não informou, porém, quantos nem quais modelos são produzidos por lá.

Além da proximidade com o consumidor, a Jovi elenca entre os motivos da vinda ao Brasil o suporte técnico e o serviços de pós-venda.

Ainda que já estivesse em expansão internacional havia dois anos, a Vivo Mobile ficou conhecida fora da China em 2018, quando apresentou o X20Plus UD durante a edição daquele ano da CES (Consumer Electronic Show), a maior feira de tecnologia do mundo realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O modelo foi o primeiro a trazer um leitor de digitais integrado na tela, um recurso hoje comum a vários smartphones.

Antes disso, ela já havia inovado em 2012 com o X1, o modelo mais fino do mercado na época e o primeiro a ter áudio Hi-Fi.

DEU TILT

