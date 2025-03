Matteus rebate críticas por mensagem a Deniziane enquanto namorava Isabelle

Ele não entende o porquê de uma simples mensagem cordial ter-lhe rendido tantas críticas. "Não consigo ver sentido nisso. As pessoas veem maldade, querem achar um motivo pra isso e praquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independente de data de relacionamento, eu não falei com intenção de chamar a atenção pra dar em cima, de verdade mesmo."

A polêmica teve início quando Deniziane revelou ter recebido um recado de Matteus por ocasião de seu aniversário. "Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 2 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só me desejando felicitações, mas nunca foi respondido", contou ela ao podcast Café com Mussi.