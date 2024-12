'Secret Level' transforma 15 games de sucesso em série de animação

Aos 60 anos, o americano Tim Miller já tem seu nome cravado na cultura pop. Entre muitos trabalhos, esse discípulo de James Cameron foi diretor do primeiro "Deadpool" e criou uma espetacular série de animação, "Love, Death & Robots", produzida entre 2019 e 2022.

Agora, ele visitou o Brasil para a CCXP 2024 e conversou com Splash para falar da aguardada "Secret Level".

Os 15 episódios da série entram em dois lotes separados no Prime Video. Os oito primeiros foram lançados no dia 10. O restante chega nesta terça-feira (17), completando uma série de animação bem singular: cada episódio tem cerca de 20 minutos e adapta um game muito famoso no mercado.