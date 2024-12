Crunchyroll torce por anime brasileiro: 'Não precisa vir sempre do Japão'

Gita também explica os desafios de dublagem. "Na versão legendada você pega uma pequena tradução do que foi dito. (...) Nossas dublagens de maior sucesso respeitam o desejo do criador da história, e fazem a sincronia labial e contextualizam para aquela região".

A dublagem acaba sendo escolhida até pela atividade que o espectador está fazendo. Gita comentou que pessoas que se dividem em muitas funções, por exemplo gostam de trabalhar enquanto assistem a um anime, vão preferir a versão dublada porque não podem ler as legendas no momento.

Filmes nos cinemas, animes em outros streamings

Nos últimos meses a Crunchyroll tem feito algumas estratégias para expandir para outras áreas, como o lançamento de filmes para o cinema, com a ajuda da Sony Pictures.

Os fãs gostam de ir ao cinema e ver seus animes na tela grande. Tive a chance de acompanhar o lançamento do especial de 'Demon Slayer' no cinema. Uma das coisas que as pessoas mais gostavam era ouvir a música de abertura e de encerramento com um som de cinema, era uma ótima experiência. Nem todo mundo tem a possibilidade de ir a uma CCXP, mas as pessoas amam encontrar pessoas com quem compartilham o gosto por anime. Assistir em casa é uma coisa, mas ver em grupo é diferente. Quando trouxemos 'Dragon Ball Super Super Hero' percebemos que a cada personagem que aparecia, a plateia repercutia. Mitchel Berger, vice-presidente sênior da Crunchyroll